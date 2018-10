அக்.16-இல் பள்ளி மாணவர்களை ஒருநாள் சுற்றுலா அழைத்துச் செல்ல ஏற்பாடு

