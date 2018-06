நீதிமன்றத்தில் சரண் அடைந்தவரை கைது செய்ய முயன்ற விவகாரம்: கோவை காவல் ஆய்வாளர் பணியிட மாற்றம் கோவை, ஜூன் 30: திருப்பூர் நீதிமன்றத்தில் சரண் அடைந்தவரைக் கைது செய்ய முயன்றது தொடர்பாக கோவை காவல் ஆய்வாளர் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டார். கோவை, சிங்காநல்லூர் காவல் எல்லைக்கு உள்பட்ட இருகூர் அருகே ஆட்டோ ஓட்டுநர் சிட்டிபாபு (29) ஏப்ரல் 5-ஆம் தேதி வெட்டிக் கொல்லப்பட்டார். இந்தக் கொலை தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த சிங்காநல்லூர் காவல் துறையினர், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த கண்ணன், சக்த

