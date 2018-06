கோவை மாவட்டத்தில் 32,847 அரசு ஊழியர்களின் பணிப் பதிவேடுகள் கணினி மயமாக்கப்பட்டுள்ளன: அரசு முதன்மைச் செயலர் தென்காசி சு.ஜவஹர் தகவல்

By DIN | Published on : 16th June 2018 07:56 AM | அ+அ அ- |