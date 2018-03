கோவை மாநகராட்சி நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல்: ரூ. 17.74 கோடி உபரி நிதி: பில்லூர் 3-ஆவது குடிநீர்த் திட்டத்துக்கு முதல்கட்டமாக ரூ. 20 கோடி ஒதுக்கீடு

By DIN | Published on : 24th March 2018 02:50 AM