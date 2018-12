1,969 மாணவிகளுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகள் ஈரோடு, டிச. 3: ஈரோட்டில் பள்ளி மாணவிகள் 1,969 பேருக்கு தமிழக அரசின் விலையில்லா மிதிவண்டிகள் வழங்கப்பட்டன. ஈரோட்டில் வீரப்பன்சத்திரம், மாசிமலை ரங்கசாமி அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி, கலைமகள் கல்வி நிலையம் மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி, ஈரோடு அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி உள்பட 3 பள்ளிகளில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளுக்கு, சட்டப் பேரவை உறுப்பினர்கள் கே.வி.இராமலிங்கம், கே.எஸ்.தென்னரசு ஆகியோர் தலைமை வகித்தனர். முன

By DIN | Published on : 04th December 2018 08:40 AM | அ+அ அ- | தினமணியை இன்ஸ்டாகிராமில் தொடர இங்கே சொடுக்கவும்