ஸ்ரீபள்ளிகொண்ட பெருமாள் கோயில் கும்பாபிஷேக விழாபல்லடம், ஜூன் 17: பல்லடம் அருகேயுள்ள குள்ளம்பாளையம் ஸ்ரீபள்ளிகொண்ட பெருமாள் கோயில் கும்பாபிஷேக விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. பல்லடம் அருகேயுள்ள ஸ்ரீவாமனபுரம் என்னும் குள்ளம்பாளையம் கிராமத்தில் சுயம்பு ஸ்ரீபூமிநீளா ரங்கநாயகி ஸமேத ஸ்ரீரங்கநாத சுவாமி ஸ்ரீபள்ளிகொண்ட பெருமாள், ஆண்டாள், சிறிய திருவடி நூதன சன்னிதிகள் கோயில் கும்பாபிஷேக விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இவ் விழாவையொட்டி புதன்கிழமை முதல் ஏகாந்த திருமஞ்சனம், காலசந்தி ப

By DIN | Published on : 18th June 2018 07:40 AM | அ+அ அ- |