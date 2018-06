குடிநீர் பயன்பாட்டுக்காக காவிரியில் வரும் தண்ணீரை வேறு பணிகளுக்குப் பயன்படுத்தக் கூடாது: பொதுப்பணித் துறையினர் எச்சரிக்கை

By பரமத்தி வேலூர், | Published on : 29th June 2018 09:26 AM | அ+அ அ- |