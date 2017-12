மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 77.76 அடியாகச் சரிவு: நீரில் மூழ்கி இருந்த கோபுரம் வெளியே தெரிகிறது

By DIN | Published on : 17th December 2017 04:02 AM | அ+அ அ- |