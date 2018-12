ஓமலூர் அருகே மலை கிராமங்களில் ரூ.2.25 கோடியில் சாலை அமைக்கும் பணி: எம்.எல்.ஏ. வெற்றிவேல் ஆய்வு

By DIN | Published on : 03rd December 2018 08:47 AM | அ+அ அ- | தினமணியை இன்ஸ்டாகிராமில் தொடர இங்கே சொடுக்கவும்