478 ச.கி.மீ. பரப்பளவு- 30 வருவாய் கிராமங்கள் : குஜிலியம்பாறை புதிய வட்டம் உருவாகிறது

