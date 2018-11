திண்டுக்கல்லில் அமைச்சர் முன்னிலையில் அதிமுக தொண்டர்கள் மோதல் திண்டுக்கல், நவ. 13: திண்டுக்கல்லில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், அமைச்சர் சீனிவாசன் முன்னிலையில் தொண்டர்கள் மோதிக் கொண்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. திண்டுக்கல்லில் மாவட்ட அதிமுக நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. கூட்டத்திற்கு மாவட்ட செயலர் வி.மருதராஜ் தலைமை வகித்தார். முன்னாள் அமைச்சர் விசுவநாதன் முன்னிலை வகித்தார். வனத்துறை அமைச்சர் சி.சீனிவாசன் சிறப்பு அழைப்பாள

By DIN | Published on : 14th November 2018 08:58 AM | அ+அ அ- | தினமணியை இன்ஸ்டாகிராமில் தொடர இங்கே சொடுக்கவும்