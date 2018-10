காந்தியடிகளின் 150 ஆவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதைதிண்டுக்கல்/கொடைக்கானல், அக். 2: காந்தியடிகளின் 150 ஆவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, அவரது சிலைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை செலுத்தப்பட்டது. திண்டுக்கல் அடுத்துள்ள காந்திகிராம கிராமியப் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு துணைவேந்தர் சு.நடராஜன் தலைமை வகித்தார். பதிவாளர் விபிஆர்.சிவக்குமார் முன்னிலை வகித்தார். பல்கலை வளாகத்திலுள்ள, காந்தியடிகளின் நினைவிடத்திற்கு சாந்தி சேனை

Published on : 03rd October 2018