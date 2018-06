கமுதி அருகே சந்தனமாரியம்மன் கோயில் பொங்கல் விழா கொடியேற்றம்: 48 நாள் விரதம் இருந்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்த தற்காலிக குடில்கள் அமைக்கும் வெளியூர் பக்தர்கள்

By DIN | Published on : 29th June 2018 01:21 AM | அ+அ அ- |