பல ஆண்டுகளாக நீர்வரத்து இல்லை: கழிவுநீர் ஓடையாக மாறிய குண்டாறு வரத்து கால்வாய்

By DIN | Published on : 16th November 2018 08:55 AM | அ+அ அ- | தினமணியை இன்ஸ்டாகிராமில் தொடர இங்கே சொடுக்கவும்