மழை நீரையும், வைகைத் தண்ணீரையும் சேமிக்காததால்: வறண்டு கிடக்கும் ராமநாதபுரம் நகராட்சி ஊருணிகள்!

By வ.ஜெயபாண்டி | Published on : 22nd November 2018 06:53 AM | அ+அ அ- | தினமணியை இன்ஸ்டாகிராமில் தொடர இங்கே சொடுக்கவும்