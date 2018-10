இலங்கையின் மீன்பிடி ஒழுங்குமுறைச் சட்டத்தை ரத்து செய்ய பிரதமர் மோடி வலியுறுத்த வேண்டும்: மீனவர் கூட்டமைப்பு வேண்டுகோள்

By DIN | Published on : 21st October 2018 12:53 AM | அ+அ அ- | தினமணியை இன்ஸ்டாகிராமில் தொடர இங்கே சொடுக்கவும்