பிற்படுத்தப்பட்டோர், சிறுபான்மையினர் நலத்துறை சார்பில் 16,441 மாணவ, மாணவிகளுக்கு ரூ. 5.90 கோடியில் உதவித்தொகை வழங்கல்

02nd July 2018