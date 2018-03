புதுவைக்கு 100 மெகாவாட் சூரிய மின் ஆற்றல் மின்சாரம் வழங்கவேண்டும்: மத்திய செயலரிடம் அமைச்சர் ஆர்.கமலக்கண்ணன் வேண்டுகோள்

By DIN | Published on : 18th March 2018 03:35 AM | அ+அ அ- |