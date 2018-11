காரைக்கால் - பேரளம் அகல ரயில்பாதைகாரைக்கால் - பேரளம் அகல ரயில்பாதை திட்டம் நிறைவேற மத்திய அரசுக்கு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி அரசுகள் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டுமென வலியுறுத்தப்படுகிறது. பிரெஞ்சு நிர்வாகத்தின்போது காரைக்காலில் இருந்து தமிழகப் பகுதியான பேரளத்துக்கு 25 கிலோ மீட்டர் தூரம் மீட்டர் கேஜ் ரயில் போக்குவரத்து தொடங்கப்பட்டது. காரைக்கால் பிரெஞ்சு நிர்வாகத்தின்போது துறைமுக நகரமாக விளங்கியதால், சென்னை, புதுச்சேரி போன்ற நகரங்களில் இருந்து சரக்கு ஏற்றுமதி, இறக்குமதி பயன்பாடு மட்டுமன

By DIN | Published on : 15th November 2018 04:33 AM | அ+அ அ- | தினமணியை இன்ஸ்டாகிராமில் தொடர இங்கே சொடுக்கவும்