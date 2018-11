"ரத்த வங்கியில் சேகரிக்கப்படும் ரத்தம் மகப்பேறுக்கு மட்டும் 75 % பயன்படுத்தப்படுகிறது'

By DIN | Published on : 29th November 2018 07:37 AM | அ+அ அ- | தினமணியை இன்ஸ்டாகிராமில் தொடர இங்கே சொடுக்கவும்