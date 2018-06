விபத்தில் சிக்கியவருக்கு அமைச்சர் உதவிமன்னர்குடி அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை நேரிட்ட சாலை விபத்தில் காயமடைந்தவரை, அவ்வழியே காரில் சென்ற அமைச்சர் ஆர். காமராஜ், இறங்கி வந்து ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்துக்கு தகவல் அளித்து, உதவி செய்தார். வடுவூர் அருகே உள்ள செருமங்கலம் பிரதான சாலையைச் சேர்ந்தவர் கரிகாலன் (53). இவர், இருசக்கர வாகனத்தில் மன்னார்குடி- தஞ்சை பிரதானசாலையில் நெடுவாக்கோட்டை என்ற இடத்தருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்றுகொண்டிருந்தார். அப்போது, நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்து பலத்த காயமடைந்தார்.

By DIN | Published on : 25th June 2018 01:18 AM | அ+அ அ- |