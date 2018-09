கூத்தாநல்லூர் துணை மின் நிலையத்தில் 33.11 கிலோ வோல்ட் கூடுதல் மின்மாற்றி: அமைச்சர் இயக்கி வைப்பு

By DIN | Published on : 29th September 2018 12:51 AM | அ+அ அ- | தினமணியை இன்ஸ்டாகிராமில் தொடர இங்கே சொடுக்கவும்