தொழில்நுட்பத் துறையில் மூன்று ஆண்டுகளில் வேலைவாய்ப்புத் திறன் 40 சதவீதமாக அதிகரிப்பு: ஏஐசிடிஇ தலைவர் தகவல்

By DIN | Published on : 04th December 2017 12:31 AM | அ+அ அ- |