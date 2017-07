22,000 சிறு, குறுந்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு"ஸெட்' திட்டத்தில் சான்றளிக்க இலக்கு: இந்திய தரக் கவுன்சில் முதன்மை ஆலோசகர் தகவல்

