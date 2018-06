ரூ. 24 கோடியில் கட்டப்பட்டுவரும் குமரி திருப்பதி கோயிலுக்கு விரைவில் மகா கும்பாபிஷேகம்: தேவஸ்தான நிர்வாகிகள்

