அஞ்சல் துறையின் சார்பில் தேசிய அளவிலான கடிதம் எழுதும் போட்டி நடைபெற உள்ளதாக திருநெல்வேலி அஞ்சல் கோட்ட முதுநிலை கண்காணிப்பாளர் ராமசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: இந்திய அஞ்சல் துறை கடந்த ஜூன் 24 முதல் ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி வரை தேசிய அளவிலான கடிதம் எழுதும் போட்டியை அறிவித்துள்ளது. "என்னைக் கவர்ந்த மகாத்மா காந்தி' என்ற தலைப்பில் போட்டி நடைபெறுகிறது.

தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் மகாத்மா காந்திக்கு எழுதி ​T​HE CH​I​EF PO​S​T​M​A​S​T​ER GE​N​E​R​AL, TA​M​I​L​N​A​DU CI​R​C​LE, CH​EN​N​AI-600002 என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும். கடிதத்தை 1000 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் ஏ-4 தாளில் அல்லது 500 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் இன்லேன்ட் கடிதத்தில் எழுத வேண்டும். அனைத்து வயதினரும் போட்டியில் பங்கேற்கலாம். 18 வயதுக்கு உள்பட்டவர்கள், 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் என இரு பிரிவுகளாக போட்டி நடைபெறுகிறது. போட்டியில் பங்குபெறுபவர்கள் தங்கள் வயதை உறுதிப்படுத்த I CE​R​T​I​FY TH​AT I AM BE​L​O​W/​A​B​O​VE THE AGE OF 18 என்று சுயசான்றிதழ் வழங்க வேண்டும். கடிதத்தை அருகில் உள்ள அஞ்சலகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு தபால் பெட்டியில் போடலாம்.

சிறு கிராமங்களில் அஞ்சல் அதிகாரியிடம் கொடுக்கலாம். ஒவ்வொரு அஞ்சல் வட்டத்திலும் சிறந்த 3 கடிதங்கள் தேசிய அளவிலான போட்டிக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். தேசிய அளவில் தேர்வுசெய்யப்பட்ட கடிதங்கள் சபர்மதி ஆஸ்ரமத்திற்கு அனுப்பப்படும். அக்கடிதம் எழுதியவர்களுக்கு அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி சபர்மதி ஆஸ்ரமத்தில் நடைபெற உள்ள விழாவில் பரிசு வழங்கப்படும். மேலும், அன்று சிறந்த கடிதங்களின் கண்காட்சியும் நடைபெறும். மாநில அளவில் வெற்றி பெறுபவர்களுக்கு முதல் பரிசாக ரூ.25 ஆயிரமும், இரண்டாம் பரிசாக ரூ.10 ஆயிரமும், மூன்றாம் பரிசாக ரூ.5 ஆயிரமும் வழங்கப்படும். தேசிய அளவில் வெற்றி பெறுபவர்களுக்கு முதல் பரிசாக ரூ.50 ஆயிரத்துடன் ​P​A​T​R​ON OF PO​ST என்ற பட்டமும், இரண்டாம் பரிசாக ரூ.25 ஆயிரத்துடன் ​C​O​M​P​A​N​I​ON OF PO​ST ​ என்ற பட்டமும், மூன்றாம் பரிசாக ரூ.10 ஆயிரத்துடன் ​​P​O​ST PAL ​ என்ற பட்டமும் வழங்கப்படும். ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு வரும் கடிதங்கள் ஏற்கப்படமாட்டாது எனச் செய்திக்குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.