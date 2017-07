சங்கரன்கோவிலில் 2ஆவது நாளாக விசைத்தறிக் கூடங்கள் மூடல்: 10 ஆயிரம் தொழிலாளர்கள் வேலையிழப்பு

By DIN | Published on : 07th July 2017 08:39 AM | அ+அ அ- |