திருச்சி மாவட்டத்தில் சராசரியாக 40.8 மி. மீட்டர் மழை: மரங்கள் சாய்ந்தன; பேருந்து கவிழ்ந்து 19 பேர் காயம்

By DIN | Published on : 02nd December 2017 05:40 AM | அ+அ அ- |