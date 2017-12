என் மகனுக்கு 27 வயதாகிறது. திருமணம் எப்போது நடைபெறும்? நாங்கள் எதிர்பார்க்கும்படி பெண் அமைவாரா? எதிர்காலம், திருமண வாழ்க்கை எவ்வாறு அமையும்? - வாசகி, சிங்கப்பெருமாள்கோவில்

