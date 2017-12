என் மகள் வழி பேரன் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறார். இவர் சார்ந்த துறை மீதல்லாமல் கால் சென்டர் துறைகளில் ஆர்வம் செலுத்துகிறார். இவருக்குபின் 12 ஆண்டுகள் கழித்து பெண்குழந்தைகள் இரட்டையர்களாகப் பிறந்து தற்போது 4 ஆம் வகுப்பு படிக்கிறார்கள். தாய்தந்தை, உடன்பிறந்தோரை பாசத்தோடு பார்ப்பாரா? - வாசகர், திருச்சி

