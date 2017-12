அரசுப்பணியில் உள்ள எனக்கு எதிர்பார்க்கும் இடமாறுதல், பதவி உயர்வு எப்போது கிடைக்கும்? நான் ஐ.ஏ.எஸ். ஆபிசர் ஆவேனா? எந்த தெய்வத்தை வணங்க வேண்டும்? எனது ஒரே மகளை புகழ்பெற்ற நியூரோ சர்ஜன் ஆக்க வேண்டும் என்று ஆசை. அது நிறைவேறுமா? எதிர்காலம் எவ்வாறு உள்ளது? - வாசகர்

By DIN | Published on : 08th December 2017 10:41 AM | அ+அ அ- |