எனக்கு அரசு வேலை கிடைக்குமா? முதல் திருமணம் விவாகரத்தாகிவிட்டது. இரண்டாவது திருமணம் நடைபெறுமா? சொந்தத்தில் பெண் அமையுமா? எப்போது அமையும்? பெற்றோர் ஆரோக்கியம் எவ்வாறிருக்கும்? பெற்றோரை கடைசிவரை கவனிப்பேனா? - வாசகர், பல்லடம்

By DIN | Published on : 08th December 2017 10:49 AM | அ+அ அ- |