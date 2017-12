எனக்கு எப்போது திருமணம் நடைபெறும்? செவ்வாய்தோஷம் உள்ளதா? ஏதாவது பரிகாரம் செய்ய வேண்டுமா? எத்தகைய வாழ்க்கைத் துணை அமையும்? எதிர்காலம் எவ்வாறு அமையும்? - வாசகி, கரூர்

By DIN | Published on : 08th December 2017 10:52 AM | அ+அ அ- |