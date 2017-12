எனது மகனின் முதல் மனைவி இறந்துவிட்டார். என் மகனின் ஜாதகத்தில் களத்திர ஸ்தானத்தில் சூரியனும் சுக்கிரனும் இருப்பதால் மருமகள் இறந்துவிட்டதாகச் சொல்கிறார்கள். மறுமணம் உண்டா? திருமணம் எப்போது நடைபெறும்? - வாசகர், ஆரணி

08th December 2017