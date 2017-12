என்னை ஒருவர் ஏமாற்றி சிறை செல்லும்படியாக செய்துவிட்டார். அதனால் தற்காலிக வேலையையும் இழந்துவிட்டேன். அந்த வழக்கில் எனக்கு நல்ல தீர்ப்பு வருமா? தற்போது எனக்கு 44 வயதாகிறது. எனக்கு நிரந்தர வேலை கிடைக்குமா? எனது குழந்தைகளின் படிப்பு, எதிர்காலம் எவ்வாறு இருக்கும்? ஒன்றரை வயதாகும் என் மகன் இன்னும் நடக்கவில்லை. எப்போது நடப்பான்? - வாசகர், மதுரை

Published on : 08th December 2017