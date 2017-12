என் மகனுக்கு மூன்று ஆண்டுகளாக பெண் பார்த்து வருகிறேன். இன்னும் அமையவில்லை. ஜாதகத்தில் 7 இல் சுக்கிரன், 8 இல் புதன், சனி, சூரியன் இருப்பதால் ஜாதகம் பொருந்தவில்லை என்கிறார்கள். எப்போது திருமணம் நடைபெறும்? விவசாயத்தொழில் செய்கிறேன் என்கிறார். நல்ல வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குமா? - வாசகர், உடுமலை

08th December 2017