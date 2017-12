நான் அரசுத் தேர்வுகள் எழுதி வேலைக்கு கடுமையாக முயற்சித்தேன். ஆனால் பலனில்லை. இருப்பினும் தற்போதும் தேர்வு எழுதியுள்ளேன். உடனடியாக நான் வேலைக்கு போயே ஆக வேண்டிய குடும்ப சூழ்நிலை. எப்போது வேலை கிடைக்கும்? - வாசகி, மேலூர்

