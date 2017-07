எனக்கு இரண்டு பெண் குழந்தைகள். மூத்த பெண்ணிற்கு திருமணம் தடைபட்டு வருகிறது. திருமண நிச்சயதார்த்தம் செய்தும் திருமணம் நின்றுவிட்டது. எப்போது திருமணம் ஆகும்? இளையவள் வங்கிப்பணிக்கு முயற்சித்து வருகிறார். எப்போது வேலை, கிடைக்கும்? இருவருக்கும் திருமணம் எப்போது கைகூடும்? - சகுந்தலா, சென்னை

By DIN | Published on : 14th July 2017