என் மகளுக்கு எப்போது திருமணம் நடைபெறும்? தாய் தந்தையர் பார்த்து செய்யும் திருமணமா? அரசு வேலை கிடைக்குமா? சந்தான பாக்கியம் உண்டா? ஆயுள் பாவம் எவ்வாறு உள்ளது? - வாசகர், பழனி

By DIN | Published on : 14th July 2017 11:25 AM | அ+அ அ- |