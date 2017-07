என் மகளுக்கு மூலம் 4 ஆம் பாதம் என்பதால் நிறைய வரன்கள் வந்தும் தடைபடுகின்றன. எப்போது நல்ல வரன் அமையும்? எதிர்காலம், திருமண வாழ்க்கை எவ்வாறு இருக்கும்? - வாசகர், விழுப்புரம்

By DIN | Published on : 14th July 2017 11:26 AM