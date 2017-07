பி.டெக்., படித்து அரசு உத்தியோகத்தில் உள்ள என் மகனுக்கு ராகு-கேது தோஷம் உள்ளது. சூரியன், சுக்கிரன் 7 ஆம் இடத்தில் உள்ளது. சந்திரன் 5 ஆம் இடத்தில் உள்ளது. அதனால் திருமணம் தடைபட்டு நடக்கும் என்று கூறுகிறார்கள். எப்போது திருமணம் அமையும்? - வாசகர், சென்னை

