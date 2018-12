என் தாயாரின் பெயரில் உள்ள வீட்டை விற்க எடுத்த நடவடிக்கையில் பத்திர பதிவு முடியாமல் தள்ளிக்கொண்டு போகிறது. மூத்த சகோதரி மகன் மிகவும் தடையாக உள்ளார். எப்போது பத்திர பதிவு நடக்கும்? - வாசகர், திண்டுக்கல்

By DIN | Published on : 07th December 2018 10:01 AM | அ+அ அ- | தினமணியை இன்ஸ்டாகிராமில் தொடர இங்கே சொடுக்கவும்