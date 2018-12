என் மகளுக்கு மூன்று ஆண்டுகளாக திருமணம் செய்ய முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருகிறேன். இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை. எப்போது திருமணம் கைகூடும்? அரசு வேலை கிடைக்குமா? மாப்பிள்ளை எத்திசையில் அமைவார்? சூரியன், சுக்கிரன் நீச்சத்தில் உள்ளதால் திருமணம், வேலைவாய்ப்பில் தடை ஏற்படுகிறதா? - வாசகர், மதுரை

Published on : 14th December 2018