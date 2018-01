என் மகனுக்கு வயது 33. பி.இ., படித்து நல்ல நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கிறார். ஜோதிடர் காலசர்ப்ப தோஷம் இருப்பதாக சொல்கிறார். எப்போது திருமணம் நடைபெறும்? எத்திசையில் பெண் அமையும்? - ஆதிமூலம், செங்கோட்டை

