என் மகனுக்கு 18 வயதாகிறது. கல்லூரிக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் போய்வர வேண்டும் என்கிறார். அவருக்கு வாகனம் ஓட்டினால் பிரச்னைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக ஜோதிடர் கூறுகிறார். வாகன யோகம் உள்ளதா? இதற்கு ஏதும் பரிகாரம் உள்ளதா? - வாசகி, கோயம்புத்தூர்

Published on : 12th January 2018