கட்டடக்கலை வல்லுநராக வேலை பார்த்துவந்த என் கணவருக்கு கடந்த ஒன்றரை வருடமாக வேலை இல்லை. அதன் பிறகு சில நிறுவனங்களில் முயற்சி செய்தும் தகுந்த வேலை கிடைக்கவில்லை. எப்போது வேலை கிடைக்கும்? அரசு வேலை அமையுமா? சொந்தத் தொழில் செய்யும் வாய்ப்புண்டா? - வாசகி, சிவகாசி

By DIN | Published on : 12th January 2018 09:46 AM | அ+அ அ- |