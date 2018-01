பி.இ., படித்துள்ள என் மகனுக்கு எப்போது வேலை கிடைக்கும்? அரசு வங்கியில் வேலை கிடைக்குமா? வெளிநாடு செல்லும் வாய்ப்பு உள்ளதா? எதிர்காலம் எவ்வாறு அமையும்? பரிகாரம் செய்ய வேண்டுமா? - வெங்கடேஷ், உடுமலை

By DIN | Published on : 12th January 2018 09:43 AM | அ+அ அ- |