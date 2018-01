பி.இ., படித்துள்ள என் மூத்த மகனுக்கு நிரந்தர வேலை இன்னும் கிடைக்கவில்லை. அரசு வேலை கிடைக்குமா? அல்லது வெளிநாட்டில் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குமா? திருமணம் எப்போது கைகூடும்? பி.இ., படித்துக் கொண்டிருக்கும் என் இரண்டாவது மகனுக்கு வேலை, எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்? - தரணி, அரும்பாக்கம்

