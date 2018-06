எனக்கு 37 வயதாகிறது. களத்திர தோஷ ஜாதகமா? திருமணம் நடைபெறுமா? எப்போது கைகூடும்? சர்ப்பதோஷத்தால் திருமணம் நடக்கவில்லையா? பொருளாதாரம் எவ்வாறு இருக்கும்? அரசு வேலை கிடைக்குமா? ஏழரை சனி முடிந்த பின்பும் முன்னேற்றமில்லையே. ஏதேனும் பரிகாரம் செய்ய வேண்டுமா? - வாசகர், போடிநாயக்கனூர்

By DIN | Published on : 15th June 2018 12:00 AM | அ+அ அ- |