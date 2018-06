என் மகளுக்கு திருமணமாகி இரண்டரை வருடங்கள்ஆகிறது. இன்னும் குழந்தை பாக்கியமில்லை. எப்போது புத்திரபாக்கியம் கிட்டும்? பரிகாரம் எதுவும் செய்ய வேண்டுமா? - வாசகி, சென்னை.

15th June 2018